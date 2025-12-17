I Knicks conquistano l’NBA Cup: San Antonio ko, Brunson eletto MVP
New York alza al cielo la terza edizione dell’NBA Cup battendo San Antonio 124-113 nella finale di Las Vegas. Decisivo l’ultimo quarto dei Knicks, trascinati da Anunoby e Brunson, premiato come miglior giocatore del torneo.
Finale NBA Cup: New York accelera nell’ultimo quarto
La NBA Cup 2025 parla newyorkese. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, i New York Knicks superano i San Antonio Spurs per 124-113 al termine di una finale equilibrata per tre quarti, ma decisa da un poderoso allungo nell’ultimo periodo.
Dopo una gara combattuta e un terzo quarto chiuso con San Antonio avanti di cinque lunghezze (89-94), i Knicks cambiano marcia nel momento decisivo, firmando un parziale di 35-19 che spezza definitivamente l’equilibrio e consegna il trofeo alla franchigia della Grande Mela.
Anunoby decisivo, Brunson MVP del torneo
A salire in cattedra nei minuti chiave è OG Anunoby, autentico fattore nell’ultimo quarto. L’ala dei Knicks chiude con 28 punti, tirando con il 59% dal campo (10/17) e un eccellente 50% da tre (5/10), aggiungendo anche 9 rimbalzi.
Fondamentale anche la prestazione di Jalen Brunson, che dopo i 40 punti della semifinale gioca una partita più “ordinaria”, ma estremamente solida: 25 punti, 4 rimbalzi e 8 assist. Al termine della finale, Brunson viene giustamente premiato come MVP dell’NBA Cup, suggellando una cavalcata da leader assoluto.
Dominio sotto canestro e primo titolo dal 1973
I numeri raccontano una chiara supremazia dei Knicks nella lotta fisica:
Rimbalzi: 59-42
Punti nel pitturato: 56-42
Un dominio che ha messo in difficoltà anche Victor Wembanyama, apparso ancora lontano dalla miglior condizione e limitato dalla fisicità difensiva di New York. Il francese chiude con 18 punti dalla panchina.
Il miglior realizzatore degli Spurs è il rookie Dylan Harper, autore di 21 punti e 7 rimbalzi, anch’egli partendo dalla panchina.
Il contributo dei lunghi e un successo storico
Determinante anche il lavoro dei lunghi newyorkesi:
Karl-Anthony Towns firma una preziosa doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi
Mitchell Robinson domina a rimbalzo con 15 carambole
Con questo successo, New York scrive il proprio nome nell’albo d’oro dell’NBA Cup, dopo Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, conquistando inoltre il primo titolo della franchigia dal lontano 1973.