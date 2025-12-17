New York alza al cielo la terza edizione dell’NBA Cup battendo San Antonio 124-113 nella finale di Las Vegas. Decisivo l’ultimo quarto dei Knicks, trascinati da Anunoby e Brunson, premiato come miglior giocatore del torneo.

La NBA Cup 2025 parla newyorkese. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, i New York Knicks superano i San Antonio Spurs per 124-113 al termine di una finale equilibrata per tre quarti, ma decisa da un poderoso allungo nell’ultimo periodo.

