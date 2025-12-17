Mikaela Shiffrin firma l’ennesimo capolavoro della sua carriera dominando lo slalom serale di Coppa del Mondo a Courchevel. La statunitense precede Rast e Aicher, mentre l’Italia sorride grazie all’ottavo posto di Lara Della Mea, miglior risultato in carriera nella specialità.

Slalom di Courchevel: Shiffrin imprendibile anche in notturna

Lo slalom femminile in notturna di Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, si chiude ancora una volta nel segno di Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, già leader dopo la prima manche, ha confermato il proprio dominio anche nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 1’42″50.

Un margine netto quello inflitto alle avversarie: 1″55 alla svizzera Camille Rast, seconda, e 1″71 alla tedesca Emma Aicher, che completa il podio.

Della Mea brilla: ottavo posto e miglior risultato in carriera

La nota più lieta per i colori azzurri arriva da Lara Della Mea. L’italiana è stata protagonista di una seconda manche eccellente, con il quarto tempo parziale, che le ha permesso di recuperare otto posizioni e chiudere all’ottavo posto a 3″03 dalla vincitrice.

Si tratta del miglior risultato in carriera per Della Mea e della sua prima top-10 in slalom di Coppa del Mondo, un piazzamento che conferma la crescita dell’atleta friulana.

Buona rimonta anche per Martina Peterlini, capace di recuperare otto posizioni nella seconda manche e di concludere la gara al 20° posto.

Ordine d’arrivo – Slalom femminile Courchevel

Mikaela Shiffrin (USA) – 1’42″50 Camille Rast (SUI) +1″55 Emma Aicher (GER) +1″71 Katharina Truppe (AUT) +1″79 Paula Moltzan (USA) +1″82 Anna Swenn Larsson (SWE) +2″18 Wendy Holdener (SUI) +2″82 Lara Della Mea (ITA) +3″03 Marion Chevrier (FRA) +3″41 Dzenifera Germane (LAT) +3″57 Martina Peterlini (ITA) +4″50

Classifica generale di Coppa del Mondo

Con questo successo, Mikaela Shiffrin rafforza la leadership nella classifica generale:

Mikaela Shiffrin (USA) – 558 punti Alice Robinson (NZL) – 394 Camille Rast (SUI) – 343 Emma Aicher (GER) – 319 Paula Moltzan (USA) – 312

Tra le italiane: