MotoGP GP India 2023, Bezzecchi: “Mi sento meglio e sono carico”

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono atterrati a Nuova Dehli dove per la prima volta si correrà il GP d’India, tredicesima gara del Motomondiale 2023. I due piloti del Mooney VR46 Racing Team arrivano al Buddh International Circuit con il gruppo dei più forti nel mirino dopo il solido weekend di Misano e un test costruttivo. “Ho sfruttato questi giorni per recuperare al meglio dall’infortunio alla mano. Mi sento meglio e sono carico, a Misano è stato un gran weekend. Siamo stati molto solidi e abbiamo centrato il podio in entrambe le gare. In India sarà l’esordio per tutti: ci sarà molto da fare, dal capire il layout tracciato, alle condizioni asfalto, fino alla scelta delle gomme e le temperature. Lavoriamo sodo per partire subito con il piede giusto“, ha detto Bezzecchi, attualmente terzo nella classifica generale con 218 punti.

Luca Marini invece si è detto soddisfatto dei test post gara e voglioso di portare in pista tutti i progressi fatti: “Da un lato la gara di Misano non è andata come mi aspettavo, forse al di sotto delle aspettative. Dall’altra invece, il test è stato molto positivo. Abbiamo fatto un bello step a livello di elettronica e di setting. Sono curioso di andare alla scoperta dell’India, mi aspetto molti tifosi“, ha affermato il fratello di Valentino Rossi, aggiungendo poi: “Partiremo tutti allo stesso livello: dovremmo lavorare sul layout, le linee, comprendere le condizioni climatiche al meglio. Non sarà facile e sarà ancora più cruciale trovare la giusta strada da venerdì“.