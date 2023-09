F1, GP Giappone 2023: team potranno testare nuova versione mescola C2 in vista del 2024

Importante novità in vista del GP del Giappone 2023, sedicesima tappa del Mondiale di F1. Nella giornata di venerdì, i team avranno infatti l’opportunità di testare una nuova versione della mescola C2, con l’obiettivo di omologarla per il prossimo anno. Ad annunciarlo è stato Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli: “Questa evoluzione dovrebbe fornire più grip rispetto all’attuale C2, posizionandosi così più correttamente tra C1 e C3. Ogni pilota avrà due set di gomme supplementari rispetto ai tradizionali 13 treni, da utilizzare nelle prime due sessioni di prove libere. Si tratta di un test che fa parte di un programma di sviluppo definito nelle scorse settimane in vista del 2024 e proseguirà in Messico con la mescola C4“.

Isola ha poi aggiunto: “La pista di Suzuka è impegnativa sia per i piloti che per i pneumatici in quanto sono soggetti a carichi laterali e verticali particolarmente rilevanti sia in termini assoluti che per la durata. La scelta delle tre mescole da asciutto è perciò spostata verso il lato Hard della gamma 2023, non a caso portiamo in Giappone il tris C1-C2-C3“.