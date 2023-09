Mondiali rugby 2023, le formazioni di Italia-Uruguay: Crowley punta sul duo Capuozzo-Pani

Sarà un’Italia rivoluzionata quella che scenderà in campo mercoledì 20 settembre contro l’Uruguay nel match della fase a gironi dei Mondiali 2023 di rugby. Il ct Kieran Crowley è intervenuto soprattutto sul reparto arretrato, con il debutto di Lorenzo Pani nel ruolo di ala e il ritorno di Ange Capuozzo come esterno. Per dare maggiore imprevedibilità all’attacco, invece fiducia a Paolo Garbisi come centro e Tommaso Allan, che tornerà a ricoprire il ruolo di apertura. Infine, nella speranza di creare problemi ai sudamericani sulla rimessa laterale (loro punto debole), Ruzza e Cannone saranno chiamati a un lavoro di disturbo per limitare i possessi avversari e contenere la loro foga. Solo due cambi invece nell’Uruguay, con il ritorno del tallonatore German Kessler e l’ala Gaston Mieres. Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Uruguay.

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Lorenzo Pani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Paolo Odogwu

Uruguay: 15 Baltazar Amaya, 14 Gaston Mieres, 13 Tomas Inciarte, 12 Andres Vilaseca, 11 Nicolas Freitas, 10 Felipe Etcheverry, 9 Santiago Arata, 8 Manuel Diana, 7 Santiago Civetta, 6 Manuel Ardao, 5 Manuel Leindekar, 4 Felipe Aliaga, 3 Ignacio Peculo, 2 German Kessler, 1 Mateo Sanguinetti

A disposizione: 16 Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18 Diego Arbelo, 19 Ignacio Dotti, 20 Carlos Deus, 21 Agustin Ormaechea, 22 Felipe Berchesi, 23 Bautista Basso