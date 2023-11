Milan-Psg, Pioli: “Sabato abbiamo deluso tutti. Pulisic gioca”

“Con la partita di sabato abbiamo deluso tutti, noi stessi in primis. Dobbiamo fare tutto il contrario, so di allenare una squadra responsabile, che può fare una grande partita”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Paris Saint Germain. L’andata è terminata 3-0, una partita che ha lasciato insegnamenti importanti: “Dobbiamo mantenere un livello di attenzione molto alto in entrambe le fasi di gioco, possono colpirci in ogni momento, ma allo stesso tempo possono concederci qualcosa – aggiunge -. Dobbiamo superare un momento delicato della stagione, abbiamo svolto la preparazione con concentrazione e voglia giusta. Non credo che a Parigi abbiamo concesso tanti uno contro uno nel primo tempo, siamo stati compatti e abbiamo rubato tanti palloni”. Pioli precisa che “c’è sentimento di rivalsa e di rivincita. Non siamo quelli di sabato, se i tifosi ci hanno fischiato è perché abbiamo fatto male. Abbiamo l’occasione per tornare a giocare da Milan”.

E sulla formazione: “Pulisic, Theo e Chukwueze stanno bene. Quello con minor minutaggio è Chukwueze: partirà Pulisic e Chukwueze sarà pronto a subentrare”. La fiducia della società c’è: “Le parole non fanno la differenza, i comportamenti sì. La passione che ho nel mio lavoro mi porta a essere molto concentrato sul presente, a fare il massimo giorno per giorno. Io sono concentrato oggi nel preparare al meglio la partita. Il club mi sta mettendo nelle condizioni migliori possibili per lavorare bene: ho una squadra forte, devo rispondere dei risultati e delle prestazioni e queste devono essere migliorate”.