LIVE – Lazio-Feyenoord, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14.00 di lunedì 6 novembre sarà tempo per Maurizio Sarri di scendere in conferenza stampa e rispondere alle domande dei giornalisti nel giorno che precede il match fondamentale di Champions League contro il Feyenoord all’Olimpico. Dopo la rovinosa sconfitta di Bologna, per i biancolesti è il momento di battere un colpo in Europa se il futuro dovrà essere costellato da momenti da ricordare e da grandi sfide. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5