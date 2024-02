MotoGP: Acosta su Ktm brilla nell’ultimo giorno di shakedown test a Sepang

Continua a brillare la Ktm nello shakedown test di Sepang. Nel sabato malese questa volta il più veloce è il rookie Pedro Acosta in sella alla Ktm griffata Red Bull GASGAS Tech3 con il crono di 1’58″189, che è anche il miglior tempo assoluto di questa tre giorni. Staccato di appena 66 millesimi Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), un po’ più indietro (a 0″211) Johann Zarco con la sua nuova Honda LCR. Acosta ha importo un ritmo impressionante, e punterà a migliorarsi ancora a partire da mercoledì, quando tornerà in pista, sempre a Sepang, per i primi test ufficiali della stagione. Insieme a lui il compagno di squadra Augusto Fernandez e i due piloti ufficiali Ktm, Brad Binder e Jack Miller. Quarto tempo per Fabio Quartararo su Yamaha, a due decimi e mezzo da Acosta, davanti all’altro collaudatore Ktm Dani Pedrosa e alla seconda Honda, quella ufficiale di Joan Mir, a 0″328 dal crono di riferimento. Un po’ più indietro Alex Rins con l’altra Yamaha, ottavo tempo per Luca Marini (Honda), a 0″746.