Bundesliga: premiato lo spettatore che ha fatto da quarto arbitro nell’ultima giornata

Lo spettatore che ha sostituito il quarto arbitro durante la partita di Bundesliga tra Wolfsburg e Colonia dello scorso fine settimana si è aggiudicato due biglietti per la finale di Coppa di Germania, che si giocherà il 25 maggio a Berlino. Tobias Krull ha ricevuto anche una maglia autografata da tutti gli arbitri della Bundesliga, ma per lui non è prevista alcuna compensazione finanziaria aggiuntiva. Nella partita dello scorso 27 gennaio, il guardalinee Thorben Siewer è stato colpito alla testa da una pallonata a inizio partita e non ha potuto continuare, quindi il quarto uomo Nicolas Winter lo ha sostituito.

Un nuovo quarto arbitro è stato cercato tramite un annuncio tramite il sistema di altoparlanti dello stadio per scoprire se qualcuno del pubblico avesse la licenza di arbitro e potesse prendere il posto di Winter. Krull, ex giocatore delle giovanili del Wolfsburg, portiere e direttore sportivo di un club della vicina città di Gifhorn, che milita nel campionato regionale di calcio, si è presentato ed ha accettato l’incarico. “Ad essere onesti, sia che arbitri a un livello inferiore o che svolgi il lavoro qui, lo fai in modo imparziale e cerchi di fare del tuo meglio – ha detto Krull dopo la partita -. Qui è successa la stessa cosa, mi ci sono voluti cinque minuti per entrare in partita. Non ho avuto il tempo di pensarci. Mi sono cambiato e poi è iniziato“.