Coppa Davis 2024, la Serbia senza Djokovic è già eliminata: alle Finals ci va la Slovacchia

Il weekend di Coppa Davis 2024 porta in dote una grande sorpresa, ovvero l’eliminazione della Serbia per mano della Slovacchia. La squadra semifinalista pochi mesi fa a Malaga, orfana di Novak Djokovic, non è riuscita a sfruttare il fattore campo finendo per soccombere con un netto 0-3. Nei singolari del venerdì sono arrivate le vittorie di Lukas Klein su Miomir Kecmanovic per 7-6(2) 6-2 e di Alex Molcan su Dusan Lajovic in tre set con i parziali di 4-6 6-2 6-0. A completare l’opera è arrivato oggi il successo nel doppio di Klein e Igor Zelenay che si sono imposti su Nikola Cacic e Kecmanovic con il punteggio di 7-6(4) 6-3. Un risultato storico per il movimento slovacco, che non aveva mai centrato l’accesso alle Finals di Coppa Davis.