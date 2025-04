Morbidelli o Di Giannantonio, chi lascerà il team del ‘Dottore’? “È un pilota fantastico, molto giovane e incredibilmente talentuoso”

Valentino Rossi rompe il silenzio, esce allo scoperto e scuote la MotoGP dove rimane tra i protagonisti con la sua Scuderia, la VR46 Racing da quest’anno diventata team satellite della Ducati dopo il divorzio di quest’ultima con Pramac.

Il ‘Dottore’ spalanca un portone, poi socchiude il portone stesso. Insomma, come un grande dirigente calcistico dice e non dice, strizza l’occhio e poi fa un passo indietro. È comprensibile, deve mantenere determinati equilibri all’interno della sua squadra. Che cresce col passare degli anni, grazie a scelte quasi sempre indovinate e a un programma a medio-lungo termine molto solido che sta iniziando a dare i suoi frutti.

Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, la coppia della VR46 Racing è di quelle importanti. Una delle migliori del Mondiale MotoGP. Tra i due c’è grande affiatamento, il tutto a vantaggio del team. Entrambi, però, sono contrattualmente dei ‘precari’. ‘Dibba’ è in scadenza nel 2026, Morbidelli addirittura al termine della stagione.

Non a caso da settimane si parla con insistenza del possibile arrivo nel team, da capire al posto di chi, di un nuovo pilota. Di uno dei più talentuosi del motomondiale, Pedro Acosta. Il mercato delle due ruote impazza quasi come quello calcistico, gli ultimi rumors danno Valentino Rossi e soci già in trattativa, per qualcuno pure in fase avanzata, con l’agente del quasi 21enne di Mazarron.

Valentino Rossi punta lo ‘scontento’ Acosta, trattativa in corso: “È un pilota fantastico”

In Qatar per la quarta tappa del motomondiale, Valentino Rossi non ha nascosto il suo apprezzamento – ben noto a tutti – per il due volte (Moto3 e Moto2) campione del mondo: “Acosta mi piace molto – le sue parole – È un pilota fantastico, molto giovane e incredibilmente talentuoso“.

Rossi ha poi fatto un po’ retromarcia, una retromarcia strategica, quando gli è stato chiesto se stesse davvero provando a portarlo nella sua scuderia: “È presto per parlarne, siamo contenti di Morbidelli e Di Giannantonio, perché fanno parte di noi e siamo cresciuti insieme. Quindi, vedremo…”.

In rotta con KTM, la sua attuale squadra, Acosta ha dribblato l’argomento futuro dopo lo scorso GP di Austin per lui finito al decimo giro: “Sono arrivato in KTM con un sogno chiaro, e il sogno è ancora lì. Ma dobbiamo continuare a impegnarci, sapendo che non è un obiettivo facile, ma fa parte del gioco”.