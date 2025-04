Dopo la grande scorpacciata di tennis con il Masters 1000 di Montecarlo, è cominciata una nuova settimana ricca di eventi con ben quattro tornei. A livello Atp, sono iniziati i due “500” di Barcellona e Monaco, mentre per la Wta in scena il “500” di Stoccarda e il “250” di Rouen. Di seguito, quindi, l’ordine di gioco riferito alla giornata di martedì 15 aprile. Grande spettacolo a Barcellona, dove sul centrale intitolato a Rafael Nadal saranno impegnati nomi di caratura assoluta. Si parte dal confronto che mette l’uno contro l’altro Tsitsipas e Opelka, in campo con il ranking protetto. Poi, la testa di serie numero 2 Ruud se la vedrà con il qualificato Galan, così come Alcaraz, fresco vincitore a Montecarlo, affronterà un altro qualificato, lo statunitense Quinn.

C’è tanta Italia, invece, a Monaco, dove Darderi aprirà la giornata contro Lehecka nel Court 1. Passando al Court 2, Cobolli se la vedrà con il lucky loser Shevchenko nel secondo match di giornata. Tricolore protagonista anche nei due tornei femminili, con la numero azzurra Paolini in campo contro Lys a Stoccarda in una giornata aperta dalla partita tra Ostapenko e Yastremska. A seguire, interessante il testa a testa tra Navarro e Haddad Maia. Infine, a Rouen grande sfida per Rosatello, che affronterà la numero 6 del seeding Parks. Di seguito, il dettaglio dei vari tornei.

Ordine di gioco Atp 500 Barcellona

PISTA RAFA NADAL

Dalle 11:00 – (3) Tsitsipas vs (PR) Opelka

A seguire – (Q) Galan vs (2) Ruud

Non prima delle 16:00 – (1) Alcaraz vs (Q) Quinn

A seguire – (WC) Wawrinka vs Davidovich Fokina

PISTA ANDRES GIMENO

Dalle 11:00 – (WC) Carreno Busta vs (7) Fils

A seguire – Etcheverry vs (5) de Minaur

A seguire – (9) Tiafoe vs Munar

A seguire – Khachanov vs (Q) Norrie

PISTA 2

Dalle 11:00 – Baez vs (LL) Dzumhur

A seguire (Q) Djere vs (LL) Rinderknech

Ordine di gioco Atp 500 Monaco

CENTER COURT

Dalle 11:00 – (WC) Hanfmann vs (6) Mensik

A seguire – (5) Cerundolo vs Struff

A seguire – (LL) Dedura-Palomero vs (8) Shapovalov

A seguire – Navone vs (3) Auger-Aliassime

COURT 1

Dalle 11:00 – (7) Lehecka vs Darderi

A seguire – (WC) Engel vs Marozsan

A seguire – (4) Humbert vs Jarry

COURT 2

Dalle 11:00 – Bautista Agut vs (LL) van de Zandschulp

A seguire – Cobolli vs (LL) Shevchenko

A seguire – Bergs vs (Q) Bublik

Ordine di gioco Wta 500 Stoccarda

CENTRE COURT

Dalle 12:30 – Ostapenko vs Yamstremska

A seguire – Vekic vs Fett

A seguire – Niemeier vs Siegemund

A seguire – Lys vs (5) Paolini

A seguire – (7) Navarro vs Haddad Maia

COURT 1

Dalle 13:00 – Alexandrova vs Samsonova

Ordine di gioco Wta 250 Rouen

CENTRE COURT

Dalle 11:30 – Rouvroy vs Ponchet

A seguire – Boisson vs Dart

A seguire – Cristian vs Parry

A seguire – Sakkari vs Bouzas Maneiro

A seguire – Gracheva vs (8) Kartal

COURT 1

Dalle 11:30 – Krunic vs (3) Danilovic

A seguire – Fruhvirtova vs Blinkova

A seguire – Rosatello vs (6) Parks