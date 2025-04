La Virtus Bologna vince per 91-79 contro Brescia. Le due squadre scendono in campo per il posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2024/2025. La Vu Nera trova il successo in rimonta, con Brescia che dopo un ottimo primo tempo crolla nella seconda metà. La Germani paga a caro prezzo un terzo quarto al di sotto delle aspettative e che ha consegnato agli avversari il successo.

L’avvio di partita della Virtus è più che complesso, con la squadra che non riesce a portare avanti il momento positivo iniziato da Cordinier con il primo canestro. La formazione di casa è capace di collezionare solo diciotto punti nel corso dei primi dieci minuti, mentre gli avversari salgono in cattedra. La Germani parte forte e mette a punto una serie di azioni vincenti. Al termine del primo quarto, gli ospiti sono in vantaggio per 18-29. La Vu Nera entra in partita nella seconda frazione, alzando il ritmo in campo e mettendo in difficoltà i rivali. Brescia, che si dimostra più in difficoltà in fase difensiva, non smette però di andare a segno. La costanza degli ospiti consente loro di mantenersi al comando fino al termine del primo tempo, con il gioco che viene fermato sul 45-53 dopo la tripla di Bilan.

Nella seconda metà, il match si dimostra molto fisico. Entrambe le squadre faticano a trovare il canestro ed è la tripla di Cordinier a smuovere il risultato. La Virtus cresce in maniera esponenziale, mettendo a segno una serie di ottimi canestri e Clyburn è autore del sorpasso. Brescia fatica vistosamente e in dieci minuti riesce a collezionare solo otti punti. Un parziale da incubo, considerando i 28 punti ottenuti dai bolognesi. Con ancora dieci minuti da spendere sul parquet, il risultato è di 73-62. Il ritmo di Bologna non viene intaccato nell’ultima frazione di gioco. La formazione di casa rimane in grande forma in fase offensiva, con Brescia che perde diversi palloni importanti. A chiudere la partita è Pajola, che firma il +15 della Virtus. Bologna vince così 91-79.

I MIGLIORI IN CAMPO

Cordinier: 21 punti

Isaia Cordinier è l’MVP della serata. Il francese della Virtus mette a segno ventuno punti nel corso dei trentuno minuti spesi sul parquet. Cordinier mette a segno le tre triple tentate, ottenendo poi una riuscita del 60% nei tiri da due.

Clyburn: 15 punti

Bene anche Will Clyburn, che dalla lunetta ha fatto faville. Il cestista di Bologna ha ottenuto un 87.5% nei tiri liberi, trovando poi due tiri da tre. Assenti nel suo tabellino i tiri da due.

Burnell: 14 punti

Jason Burnell è stato il miglior tiratore di Brescia. Lo statunitense ha trovato esattamente il 50% di successo nei tiri da due e nei viaggi in lunetta. Migliori le sue percentuali da tre, attestate al 66.7%.

Bilan: 13 punti

Miro Bilan si è dimostrato tra i migliori marcatori della Germani, ma il suo sforzo non è bastato per portare Brescia al successo. Il croato ha collezionato tutti i suoi punti dal campo, mettendo a segno una sola tripla ma trovando il 45.5% di successo nei tiri da due.