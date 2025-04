Il Dottore fatica a contenere la sua emozione “È un sogno che si realizza”

Cresce l’attesa per il ritorno in pista di Valentino Rossi. Appuntamento imperdibile quello del weekend pasquale, il 18-20 aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per la 6 Ore di Imola. Si prevedono oltre 70mila persone per assistere alle prove, alle qualifiche e soprattutto al Gran premio del Mondiale WEC di hypercar.

Il ‘Dottore’ correrà con la sua BMW, ovviamente numero 46, con l’obiettivo di riscattare il deludente debutto in Qatar in quella che è stata la prima delle otto tappe del World Endurance Championship. Prima tappa dove hanno dominato le Ferrari, aspettando che lo stesso possa avvenire presto anche in Formula 1…

A Imola ci saranno altri piloti illustri, da Kubica al campione del mondo Jenson Button fino a Mick Schumacher, figlio dell’indimenticato Micheal. Chiaramente, però, il nome che suscita maggiore interesse rimane quello di Valentino Rossi, a Imola e dintorni praticamente di casa.

Il pilota di Tavullia è stato ed è tutt’ora un mito di almeno un paio di generazioni appassionate di motori, in particolare delle due ruote. Ma la sua figura è legata a doppio filo anche al calcio, vista la sua nota passione per i colori nerazzurri. Cioè per l’Inter, che negli ultimi anni è tornata a dargli grandi soddisfazioni.

Inter in campo con la maglia dedicata a Valentino Rossi

Proprio con il club ora del fondo Oaktree, Rossi e il suo team di MotoGp – il VR46 Racing – hanno appena stretto un rapporto di collaborazione di cui vedremo i primi risultati già stasera. In occasione della gara col Cagliari, di scena oggi alle 18 al Meazza e valida per la 32esima giornata di Serie A, la squadra allenata da Simone Inzaghi scenderà in campo con una maglia dedicata proprio al nove volte campione del mondo che ha da poco compiuto 46 anni.

“La classica jersey Away 2024/25 è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi: in particolare, il celebre ‘Sole e Luna’ è stato integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a e celebrare il legame speciale tra Rossi e l’Inter. Tra i dettagli esclusivi della jersey, spicca il numero 46 sotto lo swoosh Nike insieme a una seconda etichetta situata sul fondo della maglia, recante la scritta ‘Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi’”, recita la nota del club.

“Sarà un onore vedere i ragazzi della mia squadra indossare questa maglia creata assieme a Nike e a Inter! – le parole di un raggiante Valentino Rossi – È un sogno che si realizza, che unisce l’amore per il motociclismo e il mio team del cuore. Un gesto di grande affetto verso una squadra che mi ha sempre fatto sentire a casa”.

A special surprise for all the Nerazzurri out there! Forza Inter! ☀️⚫️ pic.twitter.com/OdAFrUQ1pk — Valentino Rossi (@ValeYellow46) April 10, 2025

L’Inter precisa che “la maglia potrà essere acquistata a partire dal 10 aprile (giovedì, ndr) presso gli store Inter di Galleria Passerella, Piazza Castello e San Siro e nei punti vendita ufficiali Nike (Corso Vittorio Emanuele e Loreto a Milano)”.