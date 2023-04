Moto2, risultati ed ordine d’arrivo GP Americhe 2023: vince Acosta davanti ad Arbolino

I risultati e l’ordine di arrivo del GP delle Americhe 2023, terza gara dell’anno del mondiale di Moto2. Sul circuito di Austin a trionfare è Pedro Acosta, capace di aggiudicarsi uno splendido duello con Tony Arbolino. Lo spagnolo insegue per larghi tratti, ma proprio nell’ultimo giro effettua un sorpasso perfetto e difende la prima posizione fino all’ultimo. Applausi comunque per il pilota azzurro, che disputa una gara da applausi e resta al comando del Motomondiale. Completa il podio un sorprendente Bendsneyder, davanti ad Alcoba ed Aldeguer. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Celestino Vietti chiude 9° mentre Dennis Foggia 14°. Costretto al ritiro invece Lorenzo Dalla Porta.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO

1 Acosta

2 Arbolino

3 Bendsneyder

4 Alcoba

5 Salac

6 Aldeguer

7 López

8 Canet

9 Vietti

10 González

11 Chantra

12 Arenas

13 Lowes

14 Foggia

15 Ogura