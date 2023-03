Moto2 classifica piloti 2023: punti aggiornati gara dopo gara

La classifica piloti aggiornata della Moto2 2023. Riuscirà Pedro Acosta a imporsi? Oppure ad avere la meglio saranno altri piloti più esperti, come Ai Ogura? Lo scopriremo insieme nel corso di una lunga ed entusiasmante stagione che comincia in Portogallo, a Portimao. Occhi puntati anche sui piloti italiani, con Celestino Vietti e Tony Arbolino che guidano la troupe e puntano in alto. Di seguito la classifica piloti con i punti aggiornati gara dopo gara.

LA CLASSIFICA