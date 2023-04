Pagelle Sassuolo-Juventus 1-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Sassuolo-Juventus 1-0, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium ritmi bassi nel primo tempo con gli ospiti a fare la partita ma quasi mai trovando spazi importanti per colpire. Nella ripresa Defrel la sblocca e i bianconeri, in maglia rosa, faticano a reagire, perdendo e risultando forse già proiettati all’Europa. Di seguito ecco le pagelle di Sassuolo-Juventus.

GLI HIGHLIGHTS

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 7; Toljan 6, Erlic 6, Tressoldi 6 (45′ st Ferrari sv), Rogerio 6; Frattesi 6, Lopez 6.5, Henrique 6 (25′ st Harroui 5.5); Bajrami 6.5 (33′ st Zortea), Pinamonti 5.5 (1′ st Defrel 7), Laurienté 6 ( 33′ st Ceide sv). In panchina: Pegolo, D’Andrea, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Romagna, Thorstvedt. Allenatore: Dionisi 6.5.

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Gatti 6, Bremer 5.5, Danilo 6.5; Barbieri 6 (12′ st Cuadrado 6), Fagioli 5 (21′ st Miretti 6), Paredes 5.5 (38′ st Pogba sv), Rabiot 6.5, Kostic 5.5 (21′ st Chiesa 6); Milik 5.5 (12′ st Di Maria 6.5), Vlahovic 5.5. In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Iling, Locatelli, Soulé. Allenatore: Allegri 5.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.5

RETE: 19′ st Defrel.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: Chiesa. Angoli: 13-10 per la Juventus. Recupero: 0′; 5′.