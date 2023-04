Highlights e gol Torino-Salernitana 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video dei gol e degli highlights di Torino-Salernitana, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza degli ospiti che dopo pochi minuti di gioco sbloccano il match con un bel gol di Vlhena che batte Milinkovic e fa impazzire di gioia il pubblico salernitano. La squadra di Paulo Sousa è ordinata e propositiva, ma il Torino non molla e soprattutto nel secondo tempo riesce a fare la differenza. Ci pensa il solito Sanabria a gonfiare la rete: un gol che vale un punto a testa che serve più agli ospiti che continuano a muovere la classifica e fanno un altro passettino importante per la salvezza.