LIVE – Mondiali Fukuoka 2023: finale trampolino 1m femminile tuffi in DIRETTA

La diretta testuale live della finale del trampolino 1m femminile di tuffi dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Grande attesa per l’atto conclusivo dal trampolino più basso, dove gli errori si pagano maggiormente e le differenze tra i piazzamenti sono minime. Proveranno ad inserirsi nella lotta per le medaglie anche le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che hanno chiuso le eliminatorie rispettivamente al quinto ed al nono posto. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.30 italiane di sabato 15 luglio al Prefectural Pool di Fukuoka, in Giappone. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale del trampolino 1m femminile dei Mondiali di Fukuoka 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

08:25 – Buongiorno, amici di Sportface. Si assegnano le medaglie dal trampolino da 1 metro e l’Italia spera in una bella prova di Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi.