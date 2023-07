Ajax, Edwin Van der Sar rimpatriato in Olanda: “Condizioni stabili, è comunicativo”

Nuovo comunicato ufficiale dell‘Ajax, che aggiorna sulle condizioni di Edwin Van der Sar per conto della moglie Annemarie. L’ex portiere, tra le altre di Juventus e Manchester United, e attuale dirigente del club olandese è stato colpito da emorragia cerebrale la scorsa settimana durante una vacanza in Croazia. “Venerdì sera Edwin è stato rimpatriato dalla Croazia, adesso è ricoverato in un ospedale olandese – si legge nella nota – Le sue condizioni restano stabili e non pericolose per la vita, rimane comunicativo. La famiglia Van der Sar desidera ringraziare profondamente l’Ospedale Universitario di Spalato per le cure dell’ultima settimana. Edwin rimane in terapia intensiva e la speranza è quella che possa concentrarsi sulla sua guarigione.”

IL COMUNICATO UFFICIALE DELL’AJAX