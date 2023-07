Juventus, Bonucci cita Djokovic: “L’età non distingue, 36 anni sono i nuovi 26”

Leonardo Bonucci non smette di mandare messaggi via social, dopo che nei giorni scorsi si è diffusa la notizia della sua rottura con la Juventus. Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe infatti escluso Bonucci dal progetto per scelta tecnica, puntando su profili più giovani rispetto al 36enne giocatore originario di Viterbo. Nel frattempo però c’è un 36enne che continua a firmare record, ovvero Novak Djokovic. Così Bonucci ha citato il serbo e le sue parole dopo la vittoria in semifinale con Sinner, tramite le proprie Instagram Stories: “Cerco di non guardare all’età come una cosa che distingue. I trentasei anni sono i nuovi ventisei!“, queste le parole di Djokovic condivise da Bonucci, che evidentemente non si sente a fine carriera.