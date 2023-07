LIVE – Mondiali Fukuoka 2023: finale sincro misto trampolino 3m tuffi in DIRETTA

La diretta testuale live della finale del sincro misto dal trampolino 3m di tuffi dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Chiara Pellacani, autentica stacanovista in questa rassegna iridata, torna ancora una volta in gara, questa volta con l’amico Matteo Santoro. La coppia azzurra, oro europeo ed argento iridato in carica, proverà ad inserirsi nuovamente nella difficile lotta per le medaglie. Si preannuncia spettacolo: chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 8.30 italiane di sabato 22 luglio al Prefectural Pool di Fukuoka, in Giappone. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della finale del sincro misto dal trampolino 3m di tuffi dei Mondiali di Fukuoka 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

8:40 – 46.20 per gli Usa.

8:38 – Bene la coppia australiana con 48.00.

8:37 – 34.20 per la coppia di Macao.

8:36 – 45.60 per la coppia tedesca.

8:34 – Spagna davanti al Venezuela con 42.66.

8:33 – Si parte con il Venezuela (1), poi a seguire Spagna (2), Germania (3), Macao (4), Australia (5), Egitto (6), Usa (7), Polonia (8), Nuova Zelanda (9), Corea del Sud (10), Irlanda (11), Italia (12), Cina (13), Messico (14), Brasile (15), Svezia (16) e Canada (17).

8:32 – La gara prevede 5 tuffi, i primi 2 obbligatori, coefficiente di difficoltà 2.0 per tutti, e gli ultimi 3 a scelta, a coefficiente più alto di difficoltà.

8:30 – Largamente favorita la coppia cinese, sotto ci dovrebbe essere battaglia tra gli azzurri, il Messico, la Germania e l’Australia.

8:25 – Buongiorno amici di Sportface, è in corso la presentazione delle coppie. A breve inizierà la gara con Pellacani e Santoro che saranno i dodicesimi a tuffarsi.