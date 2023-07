Mondiali nuoto Fukuoka 2023: gli italiani in gara sabato 22 luglio

Tutti gli italiani in gara sabato 22 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Nona giornata della rassegna iridata che si apre con le acrobazie dei tuffi sincronizzati dal trampolino 3 metri dedicati alle coppie miste, dove l’Italia proverà a dire la sua con i giovani ma già pluridecorati Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Spazio poi anche al Setterosa di Carlo Silipo, che sfida la Nuova Zelanda per conquistare un posto nei quarti di finale. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti.

Mondiali Fukuoka 2023: italiani in gara sabato 22 luglio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

8.30-10.00 Tuffi Sincro trampolino 3m misto – Finale: CHIARA PELLACANI E MATTEO SANTORO

10.00 Pallanuoto femminile Ottavi di finale ITALIA-Nuova Zelanda

11.30-13.00 Tuffi Piattaforma 10m maschile – Finale: EVENTUALI RICCARDO GIOVANNINI, ANDREAS SARGENT LARSEN