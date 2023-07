Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: bronzo per Pellacani e Santoro nel sincro misto dal trampolino 3 metri, oro alla Cina

L’Italia è di bronzo nella finale del sincro misto dal trampolino 3 metri. La coppia formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro chiude al terzo posto con 294.12 punti e si regala il secondo podio Mondiale consecutivo. Vince la solita Cina, che conquista in quindicesimo oro di questa prima settimana di Mondiali a Fukuoka. Zhu e Lin chiudono con 326.10 punti davanti a un’Australia praticamente perfetta. Bedgood e Keeney vanno oltre i 300 punti e si regalano una meritata medaglia d’argento con 307.38 punti. Nessun rimpianto per il duo azzurro, reduce dall’argento ai Mondiali di Budapest dello scorso, che non può nulla di fronte alla superiorità della Cina e alla gara perfetta dell’Australia. Quarto posto per la coppia Coreana 281.46 punti davanti alla coppia svedese Petersen/Nilsson con 276.0

La cronaca della gara

La gara prevede 5 tuffi, i primi 2 obbligatori, coefficiente di difficoltà 2.0 per tutti, e gli ultimi 3 a scelta, a coefficiente più alto di difficoltà. Canada assente a causa delle grandi fatiche accusate da Pamela Ware, che decide di dare forfait poco prima dell’inizio della gara. Sulla carta, oltre la favoritissima coppia cinese, Zhu/Lin, è grande battaglia per le medaglie con Australia, Bedgood/Keeney, Messico, Ocampo Marroquin/Vazquez Montano, Usa, Ryan/Palmer, Germania, Lube/Rother, Irlanda, Passmore/Cryan, Corea del Sud, Yi/Kim, e Italia, Pellacani/Santoro, in lotta per l’argento e il bronzo.

Dopo i primi due tuffi obbligatori la situazione di classifica vede la Cina, unica sopra quota 100, in fuga con 103.20 seguita dall’ottima Australia, 95.40, e dalle sorprese Irlanda e Corea con 93.60 e 93.00. Italia al quinto posto con gli stessi punti della Svezia, 91.20. Messico ottavo e sotto i 90 punti, 89.40. Inizia a esserci la prima selezione dopo il terzo tuffo con l’Irlanda e la Svezia che sbaglia l’esecuzione ottenendo rispettivamente 50 e 56 punti. Non sbagliano l’infallibile Cina, l’Australia, la Corea, l’Italia. Cina in testa con 173.40 con 10 punti di vantaggio su Bedgood/Keeney, 162.90. Seguono da vicino, Yi/Kim con 159.96 e Santoro e Pellacani con 158.70. Più attardate Germania e Svezia, a 10 punti dal duo azzurro. Scende in ottava posizione l’Irlanda. L’Australia è perfetta anche nel quarto tuffo, 66.96, e sale a 229.86. Discreto tuffo della Corea, che ottiene 63 punti ma subisce il sorpasso dell’Italia, che raccoglie quasi 69 punti mettendosi al terzo posto provvisorio. 74-40 per Zhu e Lin che sono in testa a 247.80 punti prima dell’ultimo tuffo. Segue l’Australia con 229.86 tallonata dall’Italia con 227.52. Quarta la Corea con 222.96. Quinto tuffo da quasi 75 punti per Bedgood e Keeney che si assicurano l’argento chiudendo con 307.38 punti. Yi e Kim sbagliano l’ultimo tuffo e escono definitivamente dalla lotta per le medaglie. Santoro e Pellacani non tremano e chiudono al terzo posto con 294.12 punti. Cina che domina e si prende l’oro con 326.10 punti.

1. Zhu/Lin (CHN) 326.10

2. Bedgood/Keeney (AUS) 307.38

3. Pellacani /Santoro (ITA) 294.12

4. Yi/Kim (COR) 281.46

5. Petersen/Nilsson Garip (SVE) 276.60

6. Ocampo Marroquin/Vazquez Montano (MEX) 273.90

7. Lube/Rother (GER) 270.45

8. Ryan/Palmer (USA) 263.88

9. Farouk/Essa (EGY) 256.08

10. Rzeszutek/Skrzek (POL) 255.15