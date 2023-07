LIVE – Usa-Francia: quarti Finals VNL maschile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Usa-Francia, partita valevole per i quarti di finale delle Finals di Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. La formazione a stelle e strisce, dopo una strepitosa fase preliminare chiusa al primo posto, vuole continuare a sognare. Dall’altra parte della rete ci saranno i francesi di Andrea Giani, che sono riusciti ad agguantare la qualificazione alle Finals in extremis e proveranno a piazzare la zampata vincente dopo settimane complicate. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di mercoledì 19 luglio alla Ergo Arena di Danzica, in Polonia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Usa-Francia della VNL maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

USA – FRANCIA (inizia alle 17.00)

