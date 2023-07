Tour de France 2023, Pogacar: “Grande delusione non aver potuto attaccare come volevo”

Un tappa del Tour de France 2023 estremamente deludente per Tadej Pogacar (Uae) che ha dovuto subire un ulteriore distacco dal leader della corsa, Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) anche a seguito di una caduta.

Queste le parole di Pogacar nel post gara: “Non so cosa sia successo. Mi sono sentito completamente svuotato in fondo all’ultima salita. Ho mangiato molto durante il giorno ma l’energia non mi arrivava alle gambe. È una grande delusione non aver potuto attaccare come avrei voluto. “La caduta? È stata davvero sfortuna. Eravamo in salita, si stava formando la fuga. Ero secondo o vicino. Il tizio davanti a me ha rallentato un po’ e ha cambiato linea. Ho toccato la sua ruota e voilà. Ma succede. Se dovessi riprendere presto, vorrei offrire una tappa alla mia squadra. Ci proveremo. Che sia io, o Adam Yates, Majka, Grossschartner, Soler, cercheremo di vincere una tappa e portare Adam sul podio con me. In fondo all’ultima salita, pensavo avrei potuto perdere il mio posto sul podio, ma ho avuto un grande supporto dalla squadra“.