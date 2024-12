La diretta testuale live di Trento-Yazd, partita valevole per la Pool B del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, trionfatori dell’ultima Champions League, vanno a caccia di un successo per iniziare nel migliore dei modi il torneo. Non bisogna però sottovalutare la formazione iraniana guidata da coach Rahman Mohammadirad, seconda classificata al mondiale asiatico per club, che non parte certo battuta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di martedì 10 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Trentino Itas e Shahdab Yazd della competizione iridata per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

TRENTO – YAZD (inizia alle 14.00)