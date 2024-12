Un Natale speciale nella Casa dello Sport di Sky. In arrivo oltre 1.000 ore di appuntamenti live, tanti speciali e Produzioni Originali nella full immersion che Sky Sport proporrà per tutto il periodo delle Feste. Il grande sport in campo tutti i giorni: dal calcio con le 3 partite a turno di Serie A, il Boxing Day di Premier League, i match di Bundesliga, le Coppe Europee e la Serie C NOW, al grande basket europeo tra Eurolega ed Eurocup, l’NBA Christmas Day, la CEV Champions League di volley, il padel e tanti altri appuntamenti live.

Ma soprattutto, Dicembre è il mese ideale per rivivere i momenti di sport che hanno scritto questo 2024 e immergersi nelle storie dei grandi campioni. Da segnare sul calendario gli appuntamenti con le immancabili Produzioni Originali Sky Sport – su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand – dedicate al racconto delle vittorie e delle rivincite, delle imprese esemplari, recenti e lontane, del mondo dello sport. Si inizia venerdì 13 dicembre con un documentario che contiene una lunga e profonda intervista, realizzata in collaborazione con Intesa San Paolo: Jasmine Paolini: il mio anno, la mia storia. La settimana dopo, da mercoledì 18 dicembre (primo passaggio su Sky Sport Tennis alle 20), l’anteprima del nuovo talk dedicato al tennis: Sky Tennis Club. Stefano Meloccaro guida la discussione con Flavia Pennetta che sarà ospite fissa, Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido e Neri Marcorè.

E ancora, come da tradizione natalizia, l’appuntamento con Federico Buffa. Da venerdì 20 dicembre, il primo episodio della nona puntata di Federico Buffa Talks sarà dedicato alle Storie di Natale, per rivivere i momenti più esaltanti dell’anno che sta per concludersi e avvicinarsi a quelli che ancora si dovranno disputare. Dal 27 dicembre in programma il secondo episodio: Buffa e il direttore di Sky Sport Federico Ferri incontreranno Matteo Berrettini. Un campione ritrovato, dal momento nero dopo la finale di Wimbledon 2021 alla rinascita, a tal punto da guidare l’Italia azzurra del tennis maschile a sollevare da grande protagonista la Coppa Davis 2024 insieme a Jannik Sinner.

Dicembre è anche sinonimo di luce, calore e allegria. Il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, pronti per Di Canio Premier Special – The sound of football. Il legame stretto tra musica e calcio, due delle più grandi passioni popolari, è vivo da oltre un secolo e si snoda tra i grandi successi trasformati in canti da stadio, gli artisti che frequentano gli spalti, gli inni che fanno classifica. Paolo Di Canio accompagna gli spettatori in un percorso tra il mondo musicale e quello del football.

Si continua venerdì 3 gennaio, con un altro grande documentario prodotto da Sky Sport: Michele Padovano – Innocente. 17 anni senza libertà. Al centro della storia il lungo calvario giudiziario che ha subito l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, terminato dopo lunghissimi anni nei quali ha perso tutto per difendersi, fino a ottenere l’assoluzione con formula piena. In onda in due episodi, dal 3 e dal 10 gennaio.

Inoltre, disponibili on demand: l’ultima puntata di Giorgio Porrà, L’Uomo della Domenica – Totò Schillaci. Occhi di ragazzo, con il ritratto dell’eroe di Italia ’90, e Sinner, oltre il tennis – Capitolo 3, il dialogo a tu per tu con il campione, per celebrare il primo anno da numero uno del tennis. A Sinner verrà dedicata da Sky Sport una giornata speciale, con il meglio della sua stagione, i suoi migliori colpi e la riproposizione dei tre capitoli delle grandi esclusive concesse da Jannik negli ultimi tre anni.

Non mancheranno gli speciali per ripercorrere, tra Natale e Capodanno, il meglio di tutti gli sport che hanno scaldato la passione nel 2024. Dal calcio ai motori, con le imprese vincenti dei protagonisti di Formula 1 e MotoGP, fino agli speciali dedicati a tennis (con i cento colpi che ci hanno fatto sognare di più in questo anno magico), rugby, golf e tanti altri sport. Tra questi, da non perdere, per la F1, lunedì 23 dicembre, 4 amici al box – Jannik e Stefano, una chiacchierata inedita con Sinner e Domenicali e, per la MotoGP, Un anno perfetto, intervista esclusiva al campione del Mondo MotoGP Jorge Martin nella stagione che l’ha portato alla conquista del suo primo titolo mondiale e Un anno di MotoGP, Un anno di Moto2 e Un anno di Moto3, tre speciali dedicati alla stagione 2024 delle tre classi del Motomondiale, attraverso le immagini più belle e i dietro le quinte delle gare più avvincenti.

Giovedì 26 dicembre NBA Talk con Andrea Bargnani e, a rotazione sui canali Sky Sport, 37th America’s Cup – Un viaggio incredibile, lo speciale sull’avventura di Luna Rossa – e non solo – nell’ultima America’s Cup a Barcellona. Martedì 28 dicembre, spazio al tennis, su Sky Documentaries con Leggende del tennis, un approfondimento di come questo sport sia cambiato durante quella che è considerata la sua epoca d’oro. Attraverso immagini d’archivio e interviste esclusive ai più grandi tennisti di sempre, la docu-serie dà voce agli eroi che hanno preso parte ad alcune delle partite più famose della storia e che hanno avuto un impatto significativo in campo e al di fuori. Con John McEnroe, Billie Jean King, Bjorn Borg, Chris Evert e Martina Navratilova.