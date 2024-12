La diretta testuale live di Trento-Cisterna, partita dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2025 di volley maschile. Il club dolomitico, fresco argento al Mondiale per Club, vuole vincere davanti al proprio pubblico per volare alla Final Four di Bologna e andare così a giocarsi un altro trofeo. Gli uomini di Fabio Soli, secondi in classifica con un bilancio di undici vittorie e due sconfitte, non devono però sottovalutare gli avversari: in gara secca non sono concessi troppi errori.

Nelle sfide da dentro o fuori tutto può succedere e questo lo sa bene la squadra capitolina, che va a Trento senza nulla da perdere. Gli uomini di Guillermo Falasca, settimi in campionato con cinque successi ed otto sconfitte, vanno a caccia di una grande prestazione per mettere in difficoltà i trentini e provare a far saltare il banco. Si preannuncia spettacolo: chi conquisterà la vittoria e l’accesso alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 29 dicembre alla ilT Quotidiano Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Itas Trentino e Cisterna Volley della Coppa Italia Superlega 2024/2025 di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

TRENTO – CISTERNA (inizia alle 16.00)