Il nigeriano potrebbe essere il nuovo bomber della formazione bianconera: la clausola diventa decisiva per l’affare

A volte ritornano e quando succede può fare molto rumore. Prendiamo Victor Osimhen, capocannoniere dello scudetto del Napoli, eroe di un popolo che ha atteso 33 anni il terzo tricolore.

Dalle stelle alle stalle il passo è brevissimo, come la decisione di non vestire più la maglia azzurra. Il nigeriano ha detto no anche ad Antonio Conte in estate e a settembre è arrivata la soluzione Galatasaray in extremis. In Turchia l’ormai ex 9 partenopeo ha dimostrato di non aver perso il vizio del gol. Ci ha messo poco a conquistare la tifoseria giallorossa, ancora meno a far riaccendere i riflettori delle vip di Europa su di lui.

Ci pensa la Juventus di Cristiano Giuntoli, che è stato l’artefice del suo approdo in Italia, per quel che sarebbe un vero tradimento. Ma ci pensano anche le grandi d’Inghilterra. Il Manchester United su tutti che con Amorim cerca un bomber per provare a risollevare la situazione. Zirkzee non convince, Rashford è stato fatto fuori, Hojlund non è ancora in grado di reggere l’attacco solo sulle sue spalle ed allora il nuovo allenatore chiede un numero 9 che porti in dote tanti gol.

Come Osimhen appunto, ma non soltanto. C’è un nome in cima alle preferenze dell’allenatore portoghese ed è Gyokeres. Lui e solo lui vuole Amorim che però fa i conti con l’intransigenza dello Sporting.

Osimhen alla Juventus, da Gyokeres il via libera

Lo svedese è il preferito del nuovo allenatore del Manchester United, ma lo Sporting non può cederlo a stagione in corso, a meno che dall’Inghilterra non arrivi l’assegno corrispondente alla clausola da 100 milioni di euro.

Un’ipotesi che i Red Devils non hanno intenzione di far diventar realtà, non a gennaio almeno, rimandando l’assalto a Gyokeres soltanto in estate. A quel punto Osimhen sarebbe libero dall’interesse del Manchester United e diventerebbe nuovamente appetibile per la Juventus. Affare semplice dunque? Non proprio perché i costi dell’operazione che porterebbe al nigeriano sarebbero molto difficili da sostenere.

La clausola da 75 milioni o l’ancora più difficile trattativa con De Laurentiis, l’ingaggio da 10 milioni di euro, cifra ben oltre il tetto di ingaggio del club bianconero. Del resto Giuntoli sta facendo di tutto per ridurre l’ingaggio da 12 milioni di Vlahovic, rendendo concreta la cessione del serbo pur di non accettare uno stipendio di questa portata. Complicato allora immaginare un arrivo di Osimhen a Torino, almeno a determinate cifre.