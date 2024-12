Potrebbero essere piuttosto serie le condizioni di Gino Caviezel dopo la brutta caduta di questa mattina nel Super-G che si è disputato a Bormio. Lo sciatore svizzero, sceso con il pettorale numero 1, è stato protagonista di un’inforcata nell’approccio del muro di San Pietro, un tratto in cui si arriva a oltre 100km/h. Prima la caduta, poi una lunga scivolata fino ad arrestarsi in fondo al salto stesso, con Caviezel che ha subito richiamato con il braccio sinistro l’attenzione dei soccorritori. Pronto l’intervento dei sanitari, che hanno immobilizzato l’elvetico che è stato poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso. La gara, che è stata vinta a sorpresa dal norvegese Moeller, è ripresa dopo venti minuti di interruzione.

Ora, come riporta il portale svizzero Blick, Gino Caviezel sarebbe stato trasportato in ospedale a Zurigo per condurre esami approfonditi per poter comprendere e valutare con certezza l’entità dell’infortunio rimediato dallo svizzero. In particolare, il timore è che le lesioni e i danni riguardino spalla e ginocchio.

Gino Caviezel ma non solo: numerosi gli infortuni a Bormio

Quello del classe 1992 è stato solo l’ultimo incidente di una lunga serie, nel weekend sulla pista dello Stelvio. A subire le conseguenze peggiori è stato senza dubbio Cyprien Sarrazin, finito in terapia intensiva neurologica per un ematoma subdurale. Il francese, operato nella notte tra venerdì e sabato, è tornato cosciente e in grado di rispondere. Ma molto gravi anche gli infortuni occorsi a Pietro Zazzi (frattura scomposta di tibia e perone) e a Josua Mettler (rottura dei legamenti crociati di entrambe le ginocchia).