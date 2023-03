LIVE – Sorteggi preolimpici volley 2023 maschili e femminili: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live dei sorteggi dei preolimpici 2023 di volley maschile e femminile: ecco, di seguito, le informazioni per seguirli in diretta. La FIVB ha confermato la settimana scorsa le sedi dei sei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che vedranno coinvolte le migliori 24 Nazionali del ranking mondiale per ciascun genere. Fra queste anche l’Italia, seconda in classifica sia con la squadra maschile di Fefé De Giorgi che con quella femminile di Davide Mazzanti. Le donne scenderanno in campo tra il 16 ed il 24 settembre tra Cina, Giappone e Polonia, mentre gli uomini giocheranno tra Brasile, Cina e Giappone dal 30 settembre all’8 ottobre 2023. Ma come saranno composti i gironi? Non resta che scoprirlo seguendo i sorteggi. L’appuntamento è per le ore 13.00 di venerdì 17 marzo a Losanna, in Svizzera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dei sorteggi dei tornei preolimpici 2023 di volley maschile e femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

-il LIVE inizia alle 13.00