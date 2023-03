Juventus, Pessotto: “Con lo Sporting sorteggio impegnativo, ma saranno due belle partite”

Il dirigente della Juventus, Gianluca Pessotto, ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2022/23. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Saranno due belle partite. Anche loro sono reduci dal girone di Champions e hanno voglia di far bene in questa competizione, come noi. Abbiamo visto il valore dello Sporting Lisbona ieri sera, quando hanno eliminato l’Arsenal, una delle favorite di questa Europa League. Sarà di certo una bella sfida. E’ stato un sorteggio impegnativo. Affrontiamo subito, ai quarti, una squadra forte e giovane. In caso di passaggio del turno, poi, sfideremo la vincente della sfida fra il Manchester United e il Siviglia, che sono due grandi squadre”.

Poi aggiunge: “Siamo fiduciosi sul recupero dell’intera rosa. Per questo finale di stagione ci aspettiamo il contributo di tutti, sperando che siano tutti al top, anche in chiave Coppa Italia”.