Entrano sempre più nel vivo i Mondiali di freccette, ovvero il Paddy Power World Darts Championship 2025. All’Alexandra Palace di Londra anche quest’anno è tempo di spettacolo e colore per quello che è a tutti gli effetti il primo titolo mondiale assegnato nell’anno solare nel mondo dello sport. Iniziato lo scorso 15 dicembre con i primi incontri del turno preliminare, il torneo proseguirà fino al 3 gennaio quando si disputerà la finalissima. In palio un ricco montepremi, ma soprattutto il titolo di campione mondiale. Di seguito tutto quello che c’è da sapere, una vera e propria guida su un evento che nei paesi anglosassoni è assolutamente imperdibile ma che anno dopo anno sta trovando sempre più consensi anche in Italia.

FORMULA E REGOLAMENTO, COME FUNZIONA

Il World Darts Championship presenta un format in pieno stile tennistico, con incontri a eliminazione diretta che vedono scendere in pedana 96 giocatori. Le prime 32 teste di serie, basate sull’ordine di merito della PDC (Professional Darts Corporation) accedono direttamente al secondo turno e sfidano i vincenti del primo turno preliminare. Gli incontri sono divisi in set, che a loro volta sono suddivisi in leg. In ogni leg i due giocatori partono da 501 punti e scalano il proprio punteggio in base a dove le loro tre freccette si fermano all’interno del bersaglio. Per vincere il leg è necessario “chiudere” con una doppia o con il “bull” centrale. Nel primo e nel secondo turno le partite si disputano al meglio dei 5 set, nel terzo turno e negli ottavi di finale al meglio dei 7, nei quarti di finale al meglio dei nove, in semifinale si gioca al meglio degli undici e infine nella finalissima del Mondiale si gioca al meglio dei tredici set. Dal secondo turno in poi, un eventuale set decisivo viene giocato con la formula dei vantaggi: si vince con due leg di vantaggio, a meno di un arrivo sul 5-5 che darebbe vita a un “sudden-death”, un leg decisivo dove il vincitore passa il turno.

I FAVORITI, OCCHI SU HUMPHRIES E LITTLER MA OCCHIO A VAN GERWEN

I favoriti della vigilia sono molto probabilmente il campione in carica e numero uno del ranking mondiale Luke Humphries e l’altro inglese Luke Littler, che lo scorso anno venne sconfitto in finale alla prima apparizione nel World Darts Championship. Proprio Littler nell’edizione 2024 ha destato scalpore, visto che a nemmeno 17 anni è riuscito a farsi strada fino all’atto conclusivo del torneo più importante del calendario. Il classe 2007, che a febbraio compirà 18 anni, è adesso numero 4 dell’ordine di merito e potrà anche approfittare della prematura eliminazione di Michael Smith, numero 2 del seeding e campione del 2023 ma già sconfitto nel secondo turno di quest’anno.

Occhio poi a un autentico simbolo del mondo delle freccette, l’olandese Michael van Gerwen. “Mighty Mike” ha vinto tre edizioni in passato, ma il suo ultimo trionfo iridato risale al gennaio del 2019. Da numero 3 dell’ordine di merito è senza dubbio uno degli uomini da battere e si presenta all’Alexandra Palace con grandi aspettative su di lui. In risalita anche le quotazioni dell’inglese Rob Cross, vincitore nel 2018 a sorpresa e attuale numero 5 PDC. Più difficile invece un ritorno ai quartieri alti del gallese Gerwyn Pryce o degli scozzesi Gary Anderson e Peter Wright. Quel che è certo è che Humphries dovrà scontrarsi con la difficoltà del bis consecutivo, impresa che negli ultimi 16 anni è riuscita solo al leggendario Phil Taylor (2009-2010 per il recordman delle freccette e 14 volte vincitore), ad Adrian Lewis (2011-2012) e a Gary Anderson (2015-2016).

IL MONTEPREMI, ECCO LE CIFRE IN PALIO

Nel corso degli anni il World Darts Championship è diventato un evento sempre più seguito, vedendo così accrescere anche il proprio montepremi che è raddoppiato nell’ultimo decennio. Così il vincitore dell’edizione 2025 porterà a casa ben 500mila sterline, pari a oltre 600mila euro. Il finalista potrà “consolarsi” con 200mila sterline, mentre un posto in semifinale vale già 100mila sterline. Premio speciale di 60mila sterline per chi riuscirà a centrare il “nine-darter”, ovvero sia il leg perfetto chiuso in nove frecce. L’impresa quest’anno è stata già centrata al primo turno dall’olandese Christian Kist, uscito di scena tra gli applausi del pubblico in delirio.

IL TORNEO IN TV, COME SEGUIRLO

Nonostante il Mondiale di freccette abbia raccolto sempre più consensi in Italia, quest’anno nessuna emittente si è accaparrata i diritti televisivi per trasmettere in diretta il torneo. Gli appassionati e i curiosi potranno comunque seguire i match di quarti di finale, semifinali e finale con telecronaca in italiano su PDC.tv, previa sottoscrizione di un abbonamento. I quarti di finale sono in programma a Capodanno, dopo la pausa classica del 31 dicembre, mentre il giorno dopo ci saranno le semifinali e il 3 gennaio l’ultimo atto del World Darts Championship 2025.