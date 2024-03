LIVE – Piacenza-Milano: gara-5 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Piacenza-Milano, gara-5 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Andrea Anastasi, dopo aver vinto gara-2 e gara-3, non sono riusciti a chiudere subito i giochi ma ora possono sfruttare il fattore campo. I biancorossi vogliono vincere e festeggiare davanti al proprio pubblico il passaggio del turno. La formazione di Roberto Piazza però, dopo aver vinto in rimonta al tie-break gara-4 pareggiando la serie, vuole completare l’opera. I meneghini vanno a caccia di una grande prestazione per continuare a sognare. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 27 marzo al PalaBancaSport di Piacenza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di gara-5 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano dei quarti di finale della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

PIACENZA – MILANO (inizia alle 20.30)

