LIVE – Sinner-Machac, quarti di finale Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Machac, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Il numero due del tabellone è reduce dal successo non scontato ai danni dell’australiano Christopher O’Connell. Il ventitreenne ceco, invece, ha sbarrato la strada piuttosto nettamente all’altro azzurro Matteo Arnaldi. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo, con l’altoatesino che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il suo avversario, tuttavia, è da prendere con le pinze su questa superficie e negli ultimi giorni sta mettendo in scena il miglior tennis della sua carriera.

Ne sanno qualcosa sia il russo Andrey Rublev sia il veterano scozzese Andy Murray, battuti a sorpresa dal nativo di Beroun rispettivamente in occasione del secondo e del terzo turno. In palio per Sinner c’è il pass per il penultimo atto dove, eventualmente, incrocerebbe la racchetta con uno tra l’altro russo Daniil Medvedev, recente finalista in quel di Indian Wells, oppure il bombardiere cileno Nicolas Jarry. Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Sinner e Machac, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 20.00 italiane (le 15.00 locali).

