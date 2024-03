Volley, playoff Superlega 2024: Milano e Monza completano le semifinali, Piacenza e Civitanova ko

La serata odierna ha chiuso il programma dei quarti di finale dei playoff di Superlega 2023/2024, con le due serie che sono giunte a gara-5 a completare il quadro delle semifinali Scudetto. La principale notizia di giornata è la vittoria esterna della Mint Vero Volley Monza, che elimina la Cucine Lube Civitanova imponendosi per 1-3 all’Eurosuole Forum con i parziali di 23-25, 23-25, 25-20, 22-25. Grande prova per i ragazzi di coach Massimo Eccheli, che meritano il passaggio del turno e fanno sì che dopo sette anni la Lube resti fuori dalle prime quattro dei playoff. Applausi a scena aperta per Stephen Maar, decisivo con i suoi 22 punti per la vittoria dei brianzoli e capace di rendere vani i 19 punti a testa di Yant e Nikolov dall’altra parte del campo. Sarà quindi Monza a sfidare Trento in semifinale: l’Itas avrà tutti i favori del pronostico ma la Vero Volley proverà a vendere cara la pelle per sognare la finale Scudetto. A Civitanova adesso resteranno i playoff Challenge per il quinto posto: in palio non solo il piazzamento ma soprattutto un posto nella prossima Challenge Cup.

Netta vittoria per l’Allianz Milano, che sbanca il campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza con un netto 3-0 (21-25, 21-25, 22-25) e si guadagna così la semifinale Scudetto contro Perugia. Una grande prestazione quella dei ragazzi di coach Piazza, che completano così la rimonta dopo aver perso gara-2 e gara-3 e proseguono una post-season da sogno. Nei momenti decisivi di ogni set Milano è apparsa meno fallosa e più centrata rispetto a Piacenza, che non ha saputo dare il proprio meglio quando più contava. Determinante il solito Yuki Ishikawa, che con 18 punti e tanti palloni messi a terra nei momenti clou guida i suoi alla vittoria insieme al giovane belga Ferre Reggers che con 16 punti si conferma meritatamente titolare. Un generoso Yuri Romanò ci prova e chiude con 14 punti, che però non bastano a Piacenza per evitare la sconfitta e l’addio ai sogni Scudetto.