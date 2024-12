Una grande Elvira Oeberg vince la mass start femminile di Kontiolahti, valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. In Finlandia la svedese (35’58”), nonostante due errori al poligono (entrambi a terra), conquista la nona vittoria in carriera dominando sugli sci. Grande lotta per il secondo e il terzo posto. La spuntano la francese Julia Simon (+16.2) e la tedesca Franziska Preuss (+19.1), che precede le due connazionali Vanessa Voigt (+19.9 con lo zero) e la classe 2005 Julia Tannheimer (+20.1). Sesto posto per un’ottima Dorotea Wierer (+25.3), che ottiene punti importanti in ottica classifica generale.

Classifica generale femminile

1. Elvira Oeberg (SWE) 230 punti

2. Franziska Preuss (GER) 170

3. Lou Jeanmonnot (FRA) 151

4. Marketa Davidova (CZE) 132

5. Suvi Minkkinen (FIN) 126

6. Ella Halvarsson (SWE) 114

7. Lisa Theresa Hauser (AUT) 108

8. Sara Andersson (SWE) 98

9. Oceane Michelon (FRA) 96

10. Julia Tannheimer (GER) 85

15. Dorothea Wierer (ITA) 75

20. Samuela Comola (ITA) 53

39. Michela Carrara (ITA) 19

44. Hannah Auchentaller (ITA) 16