“Se questa è stata la mia ultima gara con Red Bull? Onestamente, non lo so ancora. Ho un contratto per il prossimo anno e stiamo discutendo per raggiungere un accordo. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, vediamo che succede. E’ stato un piacere lavorare con Verstappen“. Sono queste le oneste parole di Sergio Perez al termine del Gran Premio di Abu Dhabi.