Hans-Dieter Dreher si è preso la scena a Mechelen, nella gara che ha chiuso il 2024 della FEI Jumping World Cup. Prestazione super per il veterano tedesco, che si mette alle spalle i beniamini di casa Gilles Thomas e Pieter Devos, che comunque si consolano con gli applausi del pubblico. Nekkerhal gremita, infatti, per il tradizionale appuntamento di fine anno, che in questa occasione ha regalato uno spettacolo serrato. Ben dieci binomi, infatti, sono arrivati nelle fasi finali in grado di competere per la vittoria.

Dreher, però, con il suo Vestmalle des Cotisnon ha lasciato scampo alla concorrenza, chiudendo senza alcun errore sia nel primo round sia negli spareggi, imponendosi al jump off con un tempo di 36.14, spuntandola su Thomas (in sella a Ermitage Kalone) in 36.22 e su Devos (Casual Dv Z) a 12 centesimi. I due fantini belgi avevano preso la testa della gara nelle fasi iniziali, ma si sono dovuti arrendere dopo le prove del tedesco.

Equitazione, De Luca 22° a Mechelen

Come detto, la prova è stata combattuta e molto tirata, con diversi binomi in grado di competere fino all’ultimo per le posizioni più prestigiose. Cosa che non è riuscita all’azzurro Lorenzo De Luca. Per il leccese, in sella a Curcuma Il Palazzetto, è fatale un errore arrivato già nel primo round, che gli è costato ben quattro penalità, relegandolo in 22° posizione con il tempo complessivo di 71.57.

Prossimo appuntamento

Nelle dichiarazioni al termine della prova, com’è comprensibile, è emerso un po’ di rammarico ma anche tanta riconoscenza da parte di Thomas e Devos per il pubblico di casa, davvero molto caldo in questo evento che ha chiuso l’anno. Il prossimo appuntamento, il decimo stagionale, è in programma a Basilea tra l’8 e il 12 gennaio, in concomitanza con la coppa di dressage.