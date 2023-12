LIVE – Perugia-Cisterna: Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Sir Susa Vim Perugia-Cisterna Volley, partita valevole per l’ottava giornata di andata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti scendono sul campo di casa per conquistare l’ottava vittoria e consolidare così il primato in classifica (seppur con una partita in più). Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Guillermo Falasca, reduce dalla sconfitta interna contro Modena, che vuole provare a strappare qualche punto per migliorare la nona posizione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 2 dicembre al Pala Barton di Perugia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Perugia-Cisterna della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

