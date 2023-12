Serie C 2023/2024, l’Arezzo si salva nel recupero: 1-1 con la Lucchese

Termina 1-1 il match tra Arezzo e Lucchese in occasione della sedicesima giornata del girone B di Serie C. Un punto che non accontenta nessuno e che conferma lo status di metà classifica delle due squadre, ferme rispettivamente in undicesima e tredicesima posizione (19 e 17 punti). La prima occasione da gol è dell’Arezzo. Al 21′, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Gucci colpisce di testa ma Chiorri è attento e devia in angolo. La Lucchese risponde sette minuti dopo: De Maria semina il panico con un’azione individuale e serve Russo che in spaccata colpisce il palo. Nella ripresa l’avvio è a ritmi lenti. Ma al 68′ è Gucci a spaventare la Lucchese con un destro di prima in diagonale che si stampa sul palo. Una scossa per la Lucchese che al 72′ sblocca il risultato. Un cross dalla destra di Gucher viene allungato da Damiani sui piedi di Rizzo Pinna che si sistema la palla sul mancino e in diagonale batte Trombini. Nel finale, all’86’, la Lucchese resta in 10 per un doppio giallo a Bennassai. E l’Arezzo colpisce nel recupero: sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Gaddini, Pattarello sfugge alla marcatura di Yeboah e sul secondo palo firma l’1-1 definitivo.