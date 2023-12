Volley, Superlega 2023/2024: ottava vittoria stagionale per Perugia, battuta 3-1 Cisterna

La Sir Susa Vim Perugia supera in quattro set la Cisterna Volley nella partita valevole per l’ottava giornata di andata della Superlega 2023/2024 di volley maschile e consolida il primato in classifica. Al Pala Barton di Perugia, i Block Devils di Angelo Lorenzetti si impongono con il punteggio di 3-1 (25-16, 25-19, 20-25, 25-23), conquistando l’ottava vittoria. Battuta la formazione di Guillermo Falasca, reduce dalla sconfitta interna contro Modena, che spaventa gli avversari a cavallo tra il terzo e il quarto set ma alla distanza si arrende, senza riuscire a strappare neppure un punto per migliorare la nona posizione.

CRONACA – Primo set dominato in lungo e in largo da Perugia, che si porta in vantaggio fin da subito e dilaga con il passare dei minuti, senza lasciare scampo agli avversari. Cisterna prova a rendere meno pesante il passivo, ma finisce per cedere 25-16. C’è poco da dire anche sul secondo parziale, dove la formazione ospite tiene botta all’incirca fino a metà salvo poi pagare a caro prezzo un lungo blackout. Perugia s’impone dunque per 25-19, avvicinando la vittoria.

La squadra di Falasco però non ha intenzione di gettare la spugna e reagisce nella terza frazione, rifilando agli avversari un severo 25-20 che lascia spazio a poche interpretazioni. Se ci si poteva aspettare un calo di Perugia dopo due set ad alti livelli, preoccupa un po’ di più la terza frazione, vinta quasi per il rotto della cuffia. Cisterna ha infatti le sue occasioni, ma ancora una volta una rottura prolungata gli costa caro. I Block Devils tentano dunque la fuga e, dopo qualche sofferenza in più del previsto e solo al terzo set point, riescono ad avere la meglio per 25-23.