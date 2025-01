La diretta testuale live di Olympiacos-Monza, partita valevole per la quinta giornata della Pool B della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile. Ultima trasferta per i brianzoli nella fase a gironi della massima competizione continentale per club. L’obiettivo è conquistare la quinta vittoria in altrettante partite per consolidare il primo posto in classifica e conquistare la matematica qualificazione ai quarti di finale. Risultato che sarebbe importantissimo per la squadra di Massimo Eccheli, che sta vivendo una stagione dai due volti. I brianzoli, infatti, sono ultimi nella classifica del campionato italiano con sole quattro partite vinte su sedici disputate. Numeri che non rendono giustizia ad una squadra dal ben più alto potenziale, che vuole continuare a sorridere almeno in Europa.

La Mint Vero Volley affronta ora l’Olympiacos Piraeus, secondo nel raggruppamento con due lunghezze da recuperare sui brianzoli. La squadra guidata dall’italiano Andrea Gardini vuole sfruttare il campo di casa per vendicare la sconfitta al tie-break dell’andata in Italia. I greci, al momento terzi nel campionato in patria, hanno la possibilità di salire in testa alla classifica, ma Monza non si farà superare senza lottare su ogni pallone. Si preannuncia un’altra grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 18.00 italiane di giovedì 16 gennaio al Melina Merkouri di Agios Ioannis Rentis, in Grecia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Olympiacos-Piraeus della Champions League 2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

