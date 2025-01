La diretta testuale della sfida tra Knack Roseleare e Milano, match valido per la quinta giornata della Pool C della fase a gironi di Champions League di volley maschile 2025. La formazione di Roberto Piazza si trova al secondo posto nel girone con 9 punti. Sono cinque le lunghezze di ritardo da Zawiercie, che ha già giocato il suo match con Innsbruck. Milano conserva sei punti di vantaggio proprio sullo Knack, che sarà obbligato a vincere 3-0 per credere ancora nel secondo posto. A Milano basterà così vincere un set per avere la certezza della qualificazione agli ottavi di finale. Nella gara di andata, storico esordio milanese in Champions, lo Knack riuscì ad andare in vantaggio per 2-0 prima subire la rimonta dell’Allianz. Non bastarono agli ospiti i 30 punti del potente schiacciatore 23enne Seppe Rotty per vincere il tie-break. Milano che arriva in buona forma al match di oggi. Dopo le tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa sono arrivati due successi in fila in Superlega (Monza e Verona). Il fischio d’inizio è fissato per le 20.30. “Sarà una partita delicata come tutte le sfide di questo livello in Champions e in SuperLega. Siamo qui in Belgio per portare a casa la partita e il risultato, in modo da giocarci poi nell’ultima gara contro Zawiercie il primo posto nel girone. Rispetto alla gara di andata, noi siamo cresciuti nella consapevolezza della nostra forza. Era l’esordio in casa in questa competizione, contro lo Knack che ha grande esperienza in Europa e in Champions”, le parole di coach Roberto Piazza. Sportface vi terrà aggiornati in tempo reale, pallone per pallone, durante la sfida tra Roseleare e Milano.

Roseleare-Milano (ore 20.30)