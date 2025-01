Perugia, Milano e Monza affrontano l’ultima trasferta dei gironi con vista sui quarti di finale della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile. Le tre squadre italiane scenderanno in campo tutte giovedì 16 gennaio per il quinto e penultimo turno della fase a gironi della massima competizione continentale per club. Mentre Perugia e Monza sono ancora imbattute nel torneo, l’Allianz Milano ha incassato una sconfitta nella terza giornata contro il Zawiercie ed ora ha bisogno di un successo per tenere vivo il sogno europeo.

La squadra di Roberto Piazza sta vivendo un buon momento di forma, come testimoniano le ultime due vittorie di campionato (soprattutto quella di domenica a Verona). I meneghini sono secondi nel girone C, proprio alle spalle dei polacchi, ed ora volano in Belgio per una sfida che si preannuncia molto complicata. Il Knack Roeselare guidato da Steven Vanmedegael, infatti, all’andata in Italia era riuscito a strappare un punto ed è pronto a dare tutto davanti al proprio pubblico.

PERUGIA E MONZA PER ASSICURARSI I QUARTI DI FINALE

La Sir Sicoma Monini Perugia va a caccia di quel quinto successo che garantirebbe il passaggio del turno. Gli uomini di Angelo Lorenzetti arrivano a questo impegno infrasettimanale con una grande voglia di rivalsa dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale al termine di una battaglia infinita con Trento. Giannelli e compagni, primi nel girone D a punteggio pieno, se la vedranno con il Jihostroj Ceske Budejovice, fanalino di coda del raggruppamento. I cechi di coach Zdnek Smejkal tenteranno l’impresa davanti al proprio pubblico per fare meglio della netta sconfitta incassata a Perugia nell’andata.

Cerca il quinto successo e dunque la matematica qualificazione ai quarti di finale anche la Mint Vero Volley Monza. Gli uomini di Massimo Eccheli vogliono proseguire nel migliore dei modi l’incredibile avventura di Champions, dove comandano la Pool B con 10 punti (con due vittorie al tie-break). Percorso incredibile non tanto per il potenziale del club brianzolo, quanto per le grandi difficoltà che sta avendo. Beretta e compagni sono, almeno fin qui, la sorpresa in negativo del campionato italiano, dove occupano l’ultima posizione in classifica. Monza vuole quindi ritrovare il sorriso in Europa in una trasferta insidiosa. Gli avversari, infatti, sono i greci dell’Olympiacos Piraeus, che già all’andata in Italia avevano conquistato un punto.

PROGRAMMA E TV

Le tre partite delle squadre italiane del quinto turno dei gironi della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile saranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport, visibili anche su Sky Go e Now, e in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache al termine, tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il calendario completo del quinto turno con date e orari italiani.

MARTEDI’ 14 GENNAIO

18.00 Hypo Tirol Innsbruck vs Aluron CMC Warta Zawiercie

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

17.00 Fenerbahce Medicana Istanbul vs Helios Grizzlys Giesen (Pool B)

19.00 Saint Nazaire VB Atlantique vs Halkbank Ankara (Pool D)

20.30 Greenyard Maaseik vs PGE Projekt Varsavia (Pool A)

GIOVEDI’ 16 GENNAIO

18.00 ACH Volley Lubiana vs Berlino Recycling Volleys (Pool A)

18.00 Jihostroj Ceske Budejovice vs Sir Sicoma Monini Perugia (Pool D)

19.00 Olympiacos Piraeus vs Mint Vero Volley Monza (Pool B)

20.00 Levski Sofia vs Jastrzebski Wegiel (Pool E)

20.00 Chaumont VB 52 vs SVG Luneburg (Pool E)

20.30 Knack Roeselare vs Allianz Milano (Pool C)

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DOPO IL QUARTO TURNO

POOL A

1. PGE Projekt Varsavia (POL) 4V-0P-12pt

2. Berlino Recycling Volleys (GER) 3V-1P-9pt

3. Greenyard Maaseik (BEL) 1V-3P-2pt

4. ACH Volley Lubiana (SLO) 0V-4P-1pt

POOL B

1. Mint Vero Volley Monza (ITA) 4V-0P-10pt

2. Olympiacos Piraeus (GRE) 2V-2P-8pt

3. Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR) 2V-2P-5pt

4. Helios Grizzlys Giesen (GER) 0V-4P-1pt

POOL C

1. Aluran CMC Warta Zawiercie (POL) 4V-0P-11pt

2. Allianz Milano (ITA) 3V-1P-9pt

3. Knack Roeselare (BEL) 1V-3P-3pt

4. Hypo Tirol Innsbruck (AUT) 0V-4P-1pt

POOL D

1. Sir Sicoma Monini Perugia (ITA) 4V-0P-12pt

2. Halkbank Ankara (TUR) 2V-2P-7pt

3. Saint-Nazaire VB Atlantique (FRA) 2V-2P-5pt

4. Jihostroj Ceske Budejovice (CZE) 0V-4P-0pt

POOL E

1. Jastrzebski Wegiel (POL) 4V-0P-12pt

2. SVG Luneburg (GER) 3V-1P-8pt

3. Levski Sofia (BUL) 1V-3P-2pt

4. Chaumont VB 52 (FRA) 0V-4P-2pt