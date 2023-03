LIVE – Milano-Vakifbank: ritorno quarti Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Vero Volley Milano-Vakifbank Istanbul, gara di ritorno dei quarti di finale di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, dopo il netto ko dell’andata, vogliono sfruttare il campo di casa per vincere in tre o quattro set e provare a ribaltare la situazione al Golden Set. Alla corazzata turca della stella azzurra Paola Egonu però basterà vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 21 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Milano-Vakifbank di Champions League femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

MILANO – VAKIFBANK (inizia alle 20.00)

