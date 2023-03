Eurocup 2022/23: controllo e paura nel finale per Brescia, con Lubiana è 84-82

84-82 nel match tra Brescia e Lubiana, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Vittoria che stava per sfuggire nel finale tra le bani di Brescia, in controllo per tutta la durata della gara. Il miglior marcatore del match è stato

Josh Adams, che mette a segno 19 punti, i quali non bastano per regalare la vittoria agli ospiti.

La cronaca

In avvio di partita Brescia parte forte, mettendo ritmo ed intensità in campo. Grazie ai canestri di Cournooh i padroni di casa si portano così sul +8 a chiusura dei primi 10 minuti di gioco. 24-16. Gli ospiti tuttavia provano a reagire, con un buon rendimento di Rebec a canestro, riuscendo nella seconda frazione quasi a pareggiare. Dopo la folata esterna, arriva il tornado di Brescia, che inizia a macinare canestri dopo canestri. Si va negli spogliatoi quindi sul risultato di 52-36: +16.

Dopo l’intervallo lungo Brescia sembra quasi scordarsi di dover tornare in campo, subendo ben 8 punti nei primi minuti. Gabriel però suona la carica, e si riesce ancora una volta ad allungare, per pochissimo però. Ospiti che si fanno di nuovo sotto, arrivando anche al -6. Brescia torna in gara, e riesce a mettere di nuova una distanza importante ad inizio degli ultimi 10 minuti. L’ultima frazione inizia sul 69-57, ma in pochi secondi Lubiana incalana diverse doppie, che riaprono totalmente la partita. Devono arrivare le tripla di Petruccelli e di Gabriel per portare la vittoria a Brescia. Vincono i padroni di casa, Lubiana sconfitta: 89-87 il risultato finale.