LIVE – Milano-Le Cannet 23-25 26-24 25-18 25-15: gironi Champions League femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Vero Volley Milano-Volero Le Cannet, partita valevole per la sesta ed ultima giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari, prime nel raggruppamento, scendono sul campo di casa per chiudere al meglio questa prima fase della competizione continentale. La formazione transalpina proverà a ripetere la bella vittoria ottenuta all’andata al tie-break per superare proprio Milano in classifica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 8 febbraio all’Allianz Cloud di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Milano-Le Cannet di Champions League femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

MILANO – LE CANNET 23-25 26-24 25-18 25-15

__________________________________________________________

22.05- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

QUARTO SET- Milano chiude il match sul 25-15.

QUARTO SET- Sylla e Rettke macinano punti. Milano sul 21-13

QUARTO SET- Davyskibaa a muro, Milano allunga! 17-12

QUARTO SET- Milano ora dilaga, con un’ottima Rettke in attacco! 15-8

QUARTO SET- Qualche errore di troppo per Le Cannet, Milano ne approfitta. 9-6

QUARTO SET- Sylla ispiratissima in questo inizio di set 8-3

QUARTO SET- Si riparte!

FINE TERZO SET

TERZO SET- Milano chiude il set sul 25-18!

TERZO SET- Milano allunga con il muro di Orro! 22-17

TERZO SET- Milano ora allunga! 17-13

TERZO SET- Medeiros e Popova a segno in attacco. 12-8

TERZO SET- Diversi errori in battuta per Le Cannet con Davyskiba. 11-6

TERZO SET- Milano prova ad allungare in avvio! 4-2

TERZO SET- Si riparte! 1-1

FINE SECONDO SET

SECONDO SET- Milano chiude il set sul 26-24!

SECONDO SET- Finale lottato, perfetta parità. 23-23

SECONDO SET- Le Cannet si porta avanti. 19-21

SECONDO SET- Bene ancora Larson, questa volta a muro. 19-17

SECONDO SET- Larson trascina Milano a muro! 16-14

SECONDO SET- Qualche errore di troppo per Milano. 9-9

SECONDO SET- Bene Thompson in attacco per Milano! 9-7

SECONDO SET- Milano prova a reagire. 4-5

SECONDO SET- Inizio difficile per Milano! 0-4

FINE PRIMO SET

PRIMO SET- Le Cannet chiude il set sul 23-25!

PRIMO SET- Le francesi rimontano! Qualche errore di troppo per Folie e Sylla! 23-23

PRIMO SET- Le Cannet prova a rimontare con diversi muri vincenti. 22-19

PRIMO SET- Diversi errori al servizio per gli ospiti. 21-16

PRIMO SET- Medeiros efficace a muro per Le Cannet, ma Milano rimane avanti. 19-15

PRIMO SET- Bene Thompson in attacco con le sue diagonale e Folie al servizio, con un ace realizzato. 14-13

PRIMO SET- Match ora in equilibrio. 12-12

PRIMO SET- Milano rimonta con una grande Larson in zona offensiva! 9-9

PRIMO SET- Le Cannet prova a mantenere il suo distacco, con un’ottima Akimova in attacco. 5-8

PRIMO SET- Muro di Sylla e poi ace di Thompson! 3-5

PRIMO SET- Inizio difficile per Milano. 1-5

PRIMO SET- Si comincia!

19.55- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match tra Milano e Le Cannet, Cev Volleyball Champions League 2022/23. Ancora pochi istanti all’inizio del match!