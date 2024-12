La diretta testuale live di Allianz Milano-Hypo Tirol Innsbruck, sfida valida per la quarta giornata della Pool C della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile. Padroni di casa nettamente favoriti, e in cerca di riscatto dopo il ko interno per 3-2 contro i polacchi dello Zawiercie. Austriaci invece ancora al palo, con tre sconfitte in altrettante partite e un solo punto portato a casa, frutto del tie break perso in casa contro i belgi del Roeselare. L’appuntamento è per le ore 19.30 di mercoledì 18 dicembre all’Allianz Cloud di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra l’Allianz Milano e l’Hypo Tirol Innsbruck della massima competizione continentale per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

MILANO-INNSBRUCK 17-14

PRIMO SET – A segno Reggers, Milano allunga sul 17-14

PRIMO SET – Mette la testa avanti Innsbruck: 12-11

PRIMO SET – Primo tempo di Piano, 10-9 Milano

PRIMO SET – Ace di Hobus, ancora a -1 gli austriaci: 8-7

PRIMO SET – Murato Otsuka, torna a -1 Innsbruck: 6-5

PRIMO SET – Ace di Schnitzer! 6-3 Allianz

PRIMO SET – Attacco a segno per Otsuka, 4-2 Milano

PRIMO SET – Gardini fa 1-1

PRIMO SET – Primo punto austriaco con Hobus

19.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della gara di Cev Champions League tra Milano e Hypo Tirol!